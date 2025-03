13h15 le dimanche du 16 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 16 mars 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec le numéro intitulé « Alfred Nakache, un champion français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 16 mars 2025 : le sommaire

Plus de quatre-vingts ans après la libération des camps d’Auschwitz, l’émission 13h15 le dimanche dévoile l’histoire méconnue d’Alfred Nakache, un rescapé de la déportation et ancien enfant d’Algérie, devenu une figure du sport français.

Marseille, 1941. En pleine Seconde Guerre mondiale, Alfred Nakache, jeune prodige de la natation, bat le record du monde du 200 mètres brasse, une fierté pour la France en pleine période de défaite. Mais sa carrière est brutalement interrompue lorsqu’il est déporté, car Alfred est juif. Toutefois, après avoir survécu à l’enfer, il reviendra à la compétition de haut niveau.



Publicité





Cette série en quatre épisodes explore la France des années 1930 et l’atmosphère de la guerre, entre Paris et Toulouse, où les bassins sont le théâtre d’une rivalité qui sera bientôt rattrapée par les événements historiques. D’un côté, Alfred Nakache et la Résistance, de l’autre, son rival Jacques Cartonnet et la Milice.

Déporté à Auschwitz avec sa femme et sa fille, Alfred Nakache fera preuve d’une force de caractère exceptionnelle et parviendra à revenir en équipe de France, participant même aux Jeux olympiques de 1948. 13h15 le dimanche retrace cette épopée, entre horreur et inspiration, à travers des reconstitutions et des archives rares, réalisées comme une fiction.

Dans les années 1930 à Paris, Alfred Nakache, arrivé d’Algérie, devient une star de la natation. Face à lui se dresse un autre champion, Jacques Cartonnet, et leur rivalité grandit. Mais leurs trajectoires seront inévitablement marquées par l’Histoire, et Nakache participera aux Jeux de Berlin, où la compétition se transforme en une vitrine de la puissance nazie.