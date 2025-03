« Après la nuit » du 24 mars 2025 : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Après la nuit » au programme TV du lundi 24 mars 2025 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de sa nouvelle série inédite « Après la nuit » avec aphaël Lenglet, Charlie Bruneau, et Alice Daubelcour.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 24 mars 2025

Episode 5 : Le corps de Camille est retrouvé sur la plage, laissant penser à un suicide. De retour en ville pour assister à ses obsèques, Nafissa échappe de justesse à une agression nocturne à son domicile. Elle se défend avec un couteau, blessant grièvement son assaillant, qui parvient néanmoins à s’enfuir. Peu après, un scooter est découvert abandonné devant chez elle. Karine et Romain interpellent son propriétaire, Jordan, ainsi que son complice Antoine, le fils du maire. Les enquêteurs soupçonnent Jordan d’avoir voulu reproduire les actes du violeur en série.

Episode 6 : En observant une photo des empreintes de chaussures bateau retrouvées chez Nafissa, Romain émet l’hypothèse que l’agresseur travaille à la marina. En recoupant plusieurs informations essentielles, Karine et Romain identifient Eric Château, un océanographe de 41 ans, comme étant le violeur en série. Rapidement, ils réunissent des preuves le reliant à 18 affaires de viol. Peu après, Eric envoie un SMS à son amie Iris, la fille d’Isabelle, lui proposant un rendez-vous le soir même à la marina. Karine et Romain organisent alors une opération pour tenter de l’appréhender.



« Après la nuit – rappel de la présentation

Au cœur d’une station balnéaire, Stéphanie, Camille, Isabelle et Nafissa, victimes d’un violeur en série, s’unissent pour briser le silence. Agressées chez elles en pleine nuit, elles décrivent le même mode opératoire, la même stupeur. Leur survie en dépend : elles doivent parler, toujours plus fort, pour être enfin entendues par une communauté obstinément sourde. Aux côtés de Karine, une gendarme déterminée à les soutenir, et de Romain, le frère tourmenté de Stéphanie, ces femmes courageuses se battent pour se reconstruire et empêcher que leur monde ne s’effondre…

Le casting

Avec Raphaël Lenglet (Romain Novak), Charlie Bruneau (Stéphanie Duval), Alice Daubelcour (Karine Jablonski), Antoine Hamel (Diego Duval), Jérémie Poppe (Benoit Diagne), Ludmilla Dabo (Isabelle Saint Blaise), Grégoire Bonnet (Major Olvier Laurent), Christine Citti (Blandine Novak), Arièle Sémenoff (Maryse Duval), Myriam Bourguignon (Nafissa Lotfi) et Marie Mallia (Camille Leroy).