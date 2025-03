« Mariés au premier regard » du 24 mars 2025 : l’épisode 4 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 24 mars 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Jennifer et Kayn, Coralie et Bruno, et Anthony et Laury. Et vous découvrirez deux nouveaux célibataires !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 23 mars, au programme ce soir

Pour Anthony et Laury, il est temps de se marier à Gibraltar. Mais au dernier moment, Laury est encore prise de doutes et ne sait pas encore si elle va dire oui…

Jennifer et Kayn passent leur nuit de noces. Et si Jennifer craint de ce premier moment d’intimité, ça va en réalité très bien se passer ! Ils vont ensuite partir en voyage de noces et c’est Kayn qui va être pris de doutes et appeler les experts…



Sophie, une nouvelle célibataire prête à se marier au premier regard, apprend qu’on lui a trouvé un homme compatible. Elle va essayer sa robe de mariée. Mais Sophie, qui a vécu des violences conjugales, peine à avoir confiance en elle.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Cette semaine, une candidate blessée par les hommes va essayer de reprendre confiance en elle. #MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/d1T1GlvS35 — M6 (@M6) March 21, 2025

