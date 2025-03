N’oubliez pas les paroles du 8 mars : Benoit de retour ce soir sur France 2, maestros et artistes invités (VIDÉO)

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 8 mars 2025 – C’est une spéciale journée de la femme du jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles » qui vous attend ce soir sur France 2. Et pour l’occasion, Benoit, le plus grand des maestros, est de retour !





A suivre sans faute dès 21h10 sur France 2 et sur france.tv







Présentation et invités de la spéciale Journée internationale des droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, « N’oubliez pas les paroles » organise une émission exceptionnelle réunissant des artistes incontournables et les maestros légendaires du programme. Cette soirée sera dédiée à la solidarité, au profit de Solidarité Femmes et de la Fondation pour le logement des défavorisés. Prêts à chanter et à vous divertir ?

Sur scène, six grandes stars de la chanson française prêtes à relever tous les défis : Nolwenn Leroy, Natasha St Pier, Chimène Badi, Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Gauvain Sers.



À leurs côtés, quatre maestros d’exception, prêts à tout pour gagner, mettront le feu à la scène :

✨ Benoît, le plus grand maestro de l’histoire, numéro 1 actuel, avec ses 111 victoires et 746 000 euros de gains !

✨ Margaux, la reine incontestée du jeu, qui a régné pendant cinq ans,

✨ Laurens et Caroline, respectivement 3e et 4e du classement, redoutables et ultra-motivés.

Divisés en deux équipes de cinq, ces talents s’affronteront dans une bataille musicale palpitante, sous le regard malicieux de Nagui.

Tout au long de la soirée, les candidats devront chanter et garder leur calme face à des épreuves revisitées pour l’occasion :

– La roue infernale : une chanson où les mots sont tirés au sort, avec des points aléatoires… pour pimenter la compétition !

– Le blind test explosif : une chanson à compléter sans savoir laquelle, grâce aux indices sonores fournis par Magali Ripoll.

– La chanson piégée : des paroles modifiées, saurez-vous les repérer ?

– Les mots imposés : une épreuve d’improvisation et de rires garantis, où des mots farfelus devront remplacer les paroles originales, dans « N’oubliez pas les Mauvaises Paroles » !

Pas de trophée, mais beaucoup de rires, de plaisir et de musique au service de belles causes. L’équipe victorieuse pourra récolter jusqu’à 100 000 € à partager entre les deux associations ! Une ultime manche pleine de suspense, où chaque mot comptera.

Des performances inoubliables, du fun, du suspense, des moments de complicité et une ambiance survoltée… Cette émission spéciale s’annonce mémorable, au profit de la solidarité.

Alors, prêts à chanter, vibrer et soutenir des causes qui comptent ?

N’oubliez pas les paroles du 8 mars 2025, extrait vidéo

RDV samedi à 21h pour une émission exceptionnelle en compagnie des 4 plus grands maestros et beaucoup d'autres invités ! 😍 🥳 [image or embed] — N'oubliez pas les paroles (@noplpoff.bsky.social) 6 mars 2025 à 12:01

Et si vous avez manqué les émissions précédentes, elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.