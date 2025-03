Demain Nous Appartient spoiler : Fred apprend une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 31 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Fred a décidé de tirer un trait sur Victoire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Marine va faire son retour à Sète dans quelques jours avec une grande nouvelle !











En effet, alors que Marine arrive par surprise et rejoint Fred devant le lycée, elle lui annonce qu’elle reste plusieurs semaines ! Et pour cause, elle a obtenu un remplacement à l’hôpital Saint Clair.

Fred se réjouit à l’idée que Marine reste avec lui à Sète mais il est gêné quand elle l’embrasse devant ses élèves… Quelle sera la réaction de Victoire en voyant Marine débarque à l’hôpital et devenir sa collègue ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1911 du 31 mars 2025 : Marine déjà de retour

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.