Demain Nous Appartient du 3 mars : la police découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1891 en avance)

Demain nous appartient du 3 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1891 de DNA – La police va enfin découvrir la vérité ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Georges et ses collègues découvrent que Mélody a bien été piégée et droguée à son insu !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 3 mars 2025 – résumé de l’épisode 1891

Alors que Mélody a été arrêtée et placée en détention provisoire pour tentative de meurtre, Georges se bat pour démontrer son innocence. Victoire a découvert des traces de substances toxiques dans le sang de Mélody, indiquant qu’elle a été victime d’une intoxication. Pour Georges, cela constitue la preuve que sa compagne a été droguée, et il est déterminé à le prouver. La police passe leur appartement au peigne fin et Damien découvre que son sérum capillaire, qu’elle utilise tous les jours, a servi à l’intoxiquer ! Georges est convaincu que Mélody a été piégée, il explique à Karim qu’il pense que Côme et Lara sont liés…

En prison, Georges décide de se confronter à Vanessa. De son côté, Bart cherche à découvrir des détails sur la vie amoureuse de Valentine. Et l’arrivée de Marine à Sète perturbe les équilibres en place…



VIDÉO Demain nous appartient du 3 mars – extrait de l’épisode

