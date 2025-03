Plus Belle La Vie du 31 mars 2025 : Idriss confronte Samuel (résumé + extrait vidéo épisode 300 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 31 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 300 de PBLV – Idriss va confronter Samuel cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après avoir découvert son passé avec Fanny, Idriss exige des explications.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 mars 2025 – résumé de l’épisode 300

Idriss révèle à Morgane que Samuel est impliqué dans la mort de Fanny Caldera. C’est lui qui lui a fourni la drogue fatale, qu’il avait prélevée dans les scellés. Morgane ne comprend pas comment il peut encore exercer, mais Idriss lui explique qu’il a été protégé et muté. Elle s’interroge alors sur les raisons qui poussent Samuel à vouloir innocenter Vadim. Idriss suppose qu’il pourrait être son complice. Morgane décide de vérifier si Samuel avait un alibi le soir de la mort d’Alix.

Au cabinet médical, Jennifer remet à Charles Carteron les analyses biologiques de Léa. Véronique, impressionnée par son efficacité et son organisation, le remarque. Charles en profite pour aller saluer Gabriel. Jennifer taquine Véronique sur son attachement à lui, et celle-ci confie que Charles a beaucoup aidé Samuel, avec qui il entretient une relation très proche.



Plus tard, au cabinet, Idriss interroge Jennifer sur l’affaire du « tueur au viager ». Il en profite pour lui demander où elle se trouvait la nuit de son arrestation. Jennifer lui répond qu’elle était avec Yolande dans son appartement et que Samuel est rentré seul. Mais Idriss insiste pour en savoir plus sur Samuel, ce qui met Jennifer mal à l’aise.

Au commissariat, Idriss annonce à Morgane que Samuel n’a pas d’alibi pour la soirée du 19. Il a quitté Jennifer à 20h30. Morgane ajoute que Samuel l’a appelée ce soir-là. Ils commencent à faire le lien entre Alix et Fanny : Samuel aurait peut-être voulu recréer la même scène que celle qui a coûté la vie à Fanny.

Plus tard, en pleine rue, Samuel agresse Idriss, lui reprochant d’interroger Jennifer au lieu de venir lui parler directement. Idriss lui rétorque qu’il sait pour Fanny Caldera et qu’il est allé à Strasbourg. Il exige des explications.

De son côté, Nisma annonce à Apolline que Vadim lui a demandé de rendre visite à sa mère. Choquée, Apolline lui rappelle qu’il est mis en examen pour le meurtre d’Alix. Nisma reçoit un message de Samuel. Plus tard, elle le retrouve et répond à ses questions sur Alix, mais elle s’étonne : une amie lui a affirmé que l’enquête était close. Samuel, lui, est persuadé de l’innocence de Vadim.

Nisma se rend chez la mère de Vadim. Elle frappe plusieurs fois avant qu’une femme lui ouvre enfin. Elle se présente comme une amie de Vadim et s’inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Pour éviter d’inquiéter la mère, elle prétend qu’il est en stage de formation. Mais celle-ci refuse de la laisser entrer et la renvoie sèchement. En prison, Nisma informe Vadim que sa mère a refusé de la voir et a même menacé d’appeler la police. Elle lui rapporte aussi que Samuel croit en son innocence. Bouleversé, Vadim la supplie de ne pas abandonner sa mère, qui s’est repliée sur elle-même depuis des années.

Sur une terrasse, Alice montre à Ulysse une lettre de Gabriel, où ce dernier reconnaît tout. Convaincue de pouvoir gagner son procès avec cet aveu, elle souhaite aller jusqu’au tribunal. Ulysse, en revanche, privilégierait un accord à l’amiable. Alice lui conseille de refuser l’indemnité compensatoire. Ils font alors un pari : celui qui parvient à l’obtenir pour son client invite l’autre à dîner !

Pendant ce temps, Gabriel confie à Mirta que son « ist » a disparu. Mirta, toujours en colère contre Robert, fait un parallèle avec la situation de Gabriel, qui se sent trahi par Thomas. Il lui reproche de ne penser qu’à l’argent et d’écraser leur amour. Mirta l’encourage à exprimer ce qu’il ressent vraiment. De son côté, Thomas demande à Mirta de penser à signer sa déposition au commissariat. Mais Mirta prend parti et lui reproche son comportement envers Gabriel. Elle lui reproche d’utiliser sa lettre contre lui et l’invite à se demander ce que Roland aurait pensé de tout cela.

VIDÉO Plus belle la vie du 31 mars 2025 – extrait vidéo

