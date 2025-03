The Voice Kids 2025 : arrivée de Santa, les retours de Matt Pokora et Soprano !

Publicité





TF1 a annoncé officiellement ce lundi l’arrivée de nouveaux coachs pour la saison 2025 de The Voice Kids. Exit Slimane, Lara Fabian et Claudio Capeo ! Seul Patrick Fiori reste et il sera rejoint par Matt Pokora et Soprano, de retour, et Santa, toute nouvelle dans le fauteuil de coach.





Artiste complète – auteure, compositrice, productrice, musicienne et interprète – elle fait une entrée remarquée dans l'aventure aux côtés de trois figures emblématiques du programme : M. Pokora, Soprano et Patrick Fiori.







Santa, la révélation musicale qui bouscule tout

Avec des singles certifiés diamant (Popcorn Salé, Recommence-moi) et un premier album sacré Album de l’année aux Victoires de la Musique 2025, Santa s’impose comme un phénomène. Son succès est vertigineux : plus de 140 000 ventes, 250 millions de streams et une tournée triomphale comptant plus de 45 dates. Artiste audacieuse, elle a marqué les esprits par ses performances spectaculaires, notamment lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 et un concert suspendue à 45m de hauteur à Bruxelles. En rejoignant The Voice Kids, elle promet d’apporter une énergie nouvelle et inspirante aux talents de cette saison.



M. Pokora, le compétiteur acharné

Coach lors des saisons 3 et 4 de The Voice Kids et de la saison 6 de The Voice, M. Pokora fait son grand retour, prêt à en découdre ! Véritable showman, il a déjà prouvé son talent en remportant deux victoires en trois participations. En 2025, il revient plus déterminé que jamais avec Adrénaline, son dixième album, et une tournée spectaculaire à travers la France.

Soprano, la bienveillance au service des talents

Idole de toute une génération, Soprano connaît bien The Voice Kids, où il a officié en tant que coach lors des saisons 5, 6 et 7. Avec son énergie positive et son expérience, il accompagnera avec passion les jeunes talents. 2025 est une année intense pour lui, entre son Freedom Tour (plus de 70 dates, dont un Vélodrome et 4 Accor Arena) et ses débuts au cinéma avec Marius, en salle dès le 9 juillet.

Patrick Fiori, une décennie d’engagement dans l’émission

Figure incontournable du programme, Patrick Fiori fête ses 10 ans en tant que coach et ambitionne d’ajouter un cinquième trophée à son palmarès. Sa passion et son expérience seront précieuses pour guider les candidats vers la victoire. En parallèle, il prépare un concert exceptionnel à l’Orange Vélodrome le 23 mai 2025, entouré de grandes figures de la chanson française et corse.

Avec cette équipe de choc, The Voice Kids 2025 s’annonce plus palpitant que jamais ! 🎤✨