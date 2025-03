Ici tout commence du 31 mars : Thelma avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 1143 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 31 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1143 – Thelma est grillée et passe aux aveux ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Sabri et Zoé la confrontent, elle est contrainte de dire la vérité…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 31 mars 2025 – résumé de l’épisode 1143

Zoé et Sabri ont découvert que Thelma ne s’est pas fait voler ses fringues mais qu’elle les a revendues sur une appli. Ils sont furieux et viennent confronter Thelma sur ce nouveau mensonge. Celle-ci est contrainte d’avouer : oui, elle a revendu ses vêtements de luxe pour se faire de l’argent car elle s’est disputée avec ses parents et ils ne lui versent plus un centime ! Sabri et Zoé sont sous le choc et reprochent à Thelma d’avoir laissé croire à un vol et laissé Mattéo se faire accuser. Et ils s’inquiètent du chèque qu’elle a fait à Teyssier… Thelma leur fait promettre de ne rien dire.

De son côté, Cléo confirme les craintes de Gaspard : oui, elle va quitter l’institut pour aller travailler dans un restaurant à Toulouse ! Au C.D.I., Carla et Vic tombent sur un livre qui se révèle être une véritable mine d’or…



Ici tout commence du 31 mars 2025 – extrait vidéo

