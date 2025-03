Plus Belle La Vie spoilers : la famille de Léa mobilisée, un secret sème la panique, les résumés jusqu’au 18 avril 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 18 avril 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire qu’après l’opération de Léa, son état inquiète ses proches. Tous vont se mobiliser pour la soutenir et espérer une suite favorable ! Pendant ce temps là au commissariat, Patrick fait une découverte importante.

Les Kepler sont enfin réunis mais un nouveau secret de famille va venir tout bouleverser… Quant à Samuel, il a bien du mal à se remettre de tout ce qu’il vient de traverser.



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 14 au 18 avril 2025

Lundi 14 avril 2025 (épisode 310) : Alors que Blanche et Hector continuent d’écrire ses mémoires, celui-ci fait une étrange découverte sur les origines d’Ophélie. Le commissariat est mis à rude épreuve, tandis que Patrick et Boher sont plus inquiets que jamais pour Léa.

Mardi 15 avril 2025 (épisode 311) : Un événement vient perturber la relation d’Hector et Vanessa. Samuel traverse une mauvaise passe et ce, malgré le soutien de Jennifer. Une révélation de Vadim vient entacher sa relation avec Nisma.

Mercredi 16 avril 2025 (épisode 312) : Hector continue de conter ses aventures à Blanche, dont une retient son attention. Patrick, quant à lui, fait une étonnante découverte. Au Mistral, Aya tente de bien faire, malgré le stress de Thomas.

Jeudi 17 avril 2025 (épisode 313) : Les Kepler se réunissent pour dîner, mais un élément pourrait bien perturber les retrouvailles. L’entourage de Léa se mobilise. Au commissariat, les tensions montent, à l’heure du bilan.

Vendredi 18 avril 2025 (épisode 314) : Un secret sur la famille Kepler va venir bouleverser le quartier du Mistral. Un doute assaille Steve, face à une rencontre qui pourrait tout changer. De leur côté, Thomas comme Eric sont à la croisée des chemins.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :