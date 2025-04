Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2025, le sommaire – Ce lundi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, dans le numéro inédit, Faustine donne la parole à des invités qui ont pris de gros risques pour leur vie.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2025 à 13h55 (inédit)

Jonathan, le fils de Nicole, était passionné de parkour et avait promis à sa mère de rester prudent. Pourtant, un jour, il a pris un risque inconsidéré et a été électrocuté sur une voie ferrée. Un témoignage à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « On les a empêchés de s’aimer » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau quatre invités venus livrer, avec émotion, leur combat pour aimer librement, envers et contre tous.

Claire a longtemps espéré que sa famille accepte son mari et leur enfant. Mais face au rejet, elle a dû se reconstruire seule et raconte aujourd’hui son chemin vers l’émancipation.

Aziza, très proche de sa famille, tombe amoureuse à 16 ans d’un garçon non musulman. Une relation que ses parents désapprouvent, provoquant une rupture douloureuse, suivie d’une hospitalisation en psychiatrie.

Quant à Marie et Sébastien, leur histoire d’amour débute à l’âge de 9 ans. Séparés par la vie, ils mènent chacun leur parcours avant de se retrouver vingt ans plus tard grâce aux réseaux sociaux.

Une émission forte, qui met en lumière des histoires bouleversantes et plaide pour l’ouverture et la tolérance.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2025

À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/LOAobEPZQM — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 14, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.