Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2025 à 13h55 « Jumeau disparu : arriveront-elles un jour à apaiser ce manque ? » (rediffusion)

La gémellité, sujet fascinant, est au cœur de l’émission du jour animée par Faustine Bollaert, entourée d’experts, qui accueille quatre femmes venues témoigner de leurs histoires bouleversantes. Katia, guidée par un rêve, découvre la vérité sur son père biologique et apprend par sa mère qu’elle est née avec un frère jumeau, abandonné à la naissance, qu’elle recherche aujourd’hui. Monique et Nicole, sœurs jumelles, partagent leur lien unique et révèlent une découverte surprenante : l’existence d’un troisième triplé dans leur fratrie. Enfin, Justine raconte comment, à l’âge de quatre ans, elle a appris qu’elle aurait dû naître avec un jumeau décédé in utero, un drame qui l’a marquée durablement et l’amène à vivre avec le syndrome du jumeau perdu.

Et à 15h05 : « Enceinte à 15 ans et en même temps que sa maman ! » (rediffusion)

Les mamans adolescentes suscitent toujours une vive curiosité. Dans cette émission, Faustine Bollaert reçoit trois femmes qui ont vécu ce bouleversement majeur très jeunes. Léa, enceinte à 19 ans, a fait ce choix en toute conscience avec son compagnon, voyant la maternité comme l’accomplissement d’une vie. Delphine, quant à elle, est devenue mère à 16 ans et, à 22 ans, formait déjà une famille de trois enfants avec son mari ; aujourd’hui, à 40 ans, elle est même grand-mère. Manon, enfin, a eu son premier enfant à 16 ans avec Anthony, son fiancé depuis ses 15 ans. Comment ces jeunes femmes ont-elles réussi à conjuguer adolescence et maternité précoce ?



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 16 avril 2025

