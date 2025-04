« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : votre téléfilm ce 16 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 16 avril 2025 – C'est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd'hui, il s'agit d'une rediffusion et il s'intitule « Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : l’histoire, le casting

Alors que Val est seule chez elle avec ses deux fils, un inconnu armé fait irruption. Denny, visiblement en cavale, brandit un fusil et s’impose dans la maison. Pour protéger ses enfants, Val prend une décision radicale : elle accepte de lui servir de chauffeur.



Quand Mark, son mari, rentre, il découvre les deux garçons enfermés dans leur chambre, traumatisés.

Denny, un jeune homme instable, est incapable d’accepter sa rupture avec sa petite amie, Chérie.

Avec Val comme otage, il part à sa recherche, laissant derrière lui une trace sanglante. La police, bientôt sur ses traces, découvre plusieurs corps sur son passage…

Notez qu’il n’y a qu’un téléfilm par après-midi cette semaine, en raison de la diffusion de « 4 mariages pour 1 lune de miel ».