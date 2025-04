Demain Nous Appartient du 21 avril : Gabriel entre la vie et la mort, William alerte Marianne (résumé + vidéo épisode 1926 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1926 de DNA – Les choses ne vont pas s’arranger à l’hôpital Saint-Clair ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Gabriel est entre la vie et la mort, William s’inquiète de la propagation de l’épidémie et alerte Marianne…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 21 avril 2025 – résumé de l’épisode 1926

Urgence à l’hôpital Saint-Clair ! Alors qu’après Nordine et Aurore, c’est Gabriel qui est touché et entre la vie et la mort, William fait part à Marianne Delcourt de ses fortes suspicions concernant une grave épidémie en pleine propagation. Face à la situation, Marianne doit agir rapidement et de manière massive. Elle appelle l’ARS !

Pendant ce temps, les Vernet-Lehaut se préparent à célébrer l’anniversaire de Soizic. François a déjà trouvé le cadeau idéal, mais Adam, absorbé par son téléphone, paraît ailleurs…



Publicité





Roxane élabore un plan pour passer la nuit chez Bart. De son côté, Martial met à profit son expérience amoureuse pour prodiguer des conseils à François.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Nordine sauvé, Chloé mal, une rupture, les résumés jusqu’au 9 mai 2025

VIDÉO Demain nous appartient du 21 avril – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.