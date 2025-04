Le pape François est mort

Publicité





Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, au lendemain de la fête de Pâques. Le Vatican a confirmé la nouvelle dans la matinée, suscitant une vive émotion parmi les fidèles du monde entier.​











Né Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, il était le premier pape originaire d’Amérique latine et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Élu le 13 mars 2013, son pontificat a duré un peu plus de 12 ans. Il s’est distingué par son engagement en faveur des plus démunis, sa lutte contre les abus sexuels dans l’Église, et son plaidoyer pour l’écologie et le dialogue interreligieux.​

Depuis février 2025, le pape souffrait d’une pneumonie bilatérale qui avait nécessité une hospitalisation prolongée. Malgré une brève amélioration, son état s’était récemment aggravé. Lors de sa dernière apparition publique, le dimanche de Pâques, il était apparu affaibli et avait délégué la lecture de son message pascal.​

Conformément à la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, la période de sede vacante s’est ouverte, et les préparatifs pour le conclave sont en cours. Le conclave, chargé d’élire le successeur de François, devrait débuter entre le 6 et le 11 mai 2025 dans la chapelle Sixtine au Vatican. 138 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, sont attendus pour participer à ce scrutin.​



Le pape François avait exprimé le souhait d’être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, rompant ainsi avec la tradition d’inhumation des papes dans la basilique Saint-Pierre.​

Le monde catholique rend hommage à un pontife qui aura marqué son époque par sa simplicité, sa proximité avec les fidèles et son ouverture aux défis contemporains.