Demain Nous Appartient du 28 avril : William retrouve le patient zéro ! (résumé + vidéo épisode 1931 en avance)

Demain nous appartient du 28 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1931 de DNA – William va retrouver la patiente zéro de l'épidémie qui sévit à Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il s'agit de Luna et William aurait pu le savoir plus tôt car Dorian était déjà venu le voir !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 28 avril 2025 – résumé de l’épisode 1931

Dorian Curtis est de retour à Sète ! Le jeune homme accompagne sa petite amie, Luna, à l’hôpital. Depuis plusieurs semaines, celle-ci est gravement malade et souffre d’une forte fièvre, des symptômes qui rappellent ceux de l’épidémie frappant déjà de nombreux habitants de Sète. Pour William, aucun doute : son neveu est lui aussi porteur du virus. Pourtant, malgré la gravité de la situation sanitaire, Dorian refuse de renoncer à sa liberté… Et Dorian était déjà venu voir William chez lui, qui avait refusé de l’écouter…

Pendant ce temps là, les policiers mettent la main sur une preuve chez Brunet. De son côté, Bart dissimule un secret à son entourage. Les élèves, quant à eux, s’immiscent dans la vie personnelle de leurs professeurs…



VIDÉO Demain nous appartient du 28 avril – extrait de l’épisode

