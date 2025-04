Plus Belle La Vie du 28 avril 2025 : Blanche sous le choc face à la vérité sur Hector (résumé + extrait vidéo épisode 320 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 28 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 320 de PBLV – Hector est toujours introuvable aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Blanche va être sous le choc en découvrant la vérité à son sujet…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 avril 2025 – résumé de l’épisode 320

Luna et Blanche collent des affiches pour tenter de retrouver Hector, dont elles sont toujours sans nouvelles. Blanche est rongée par l’inquiétude. Luna lui suggère de recontacter Vanessa Kepler, mais Blanche refuse catégoriquement, rappelant que vendredi, Vanessa avait été très claire : elle ne voulait plus entendre parler d’eux.

Pendant ce temps, Apolline informe Vanessa que le détective privé qu’elle a engagé est passé : s’il n’a trouvé aucune trace d’Hector, il a néanmoins récupéré son téléphone. Inquiète, Vanessa écoute Apolline lui expliquer que le téléphone a pu être déverrouillé, laissant espérer un indice. Vanessa décide alors de travailler depuis chez elle et prévient Apolline : si Blanche Marci appelle, elle devra l’envoyer promener.



De son côté, Vanessa fouille dans les messages d’Hector et découvre avec écœurement ses échanges amoureux avec Blanche. Ulysse la rejoint et lui demande si elle a le téléphone d’Hector. Lorsqu’elle le lui remet, il comprend qu’elle a lu les messages. Il s’enquiert alors de l’avancée de l’enquête ; Vanessa lui répond qu’il n’y a rien de plus. Elle ajoute qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais Ulysse refuse d’abandonner Hector.

De retour au Mistral, Ulysse et Ophélie interrogent Thomas pour solliciter son aide auprès de sa clientèle au sujet d’Hector. Thomas leur explique que Blanche lui a déjà fait cette demande. Ophélie propose d’appeler Blanche immédiatement ; Ulysse hésite, redoutant la réaction de leur mère, mais Thomas les pousse à le faire.

Plus tard, Ulysse rejoint Blanche. Ils n’ont toujours aucune piste. Ulysse doit partir au tribunal, mais remercie Blanche de sa persévérance. Restée seule, Blanche continue ses recherches. Un homme qui était avec Hector vendredi s’assoit près d’elle : en voyant la photo, il reconnaît Hector et raconte qu’il l’a vu. Il cherchait à prendre un train pour Caracas et il l’a vu avaler des cachets…

Blanche retrouve ensuite Babeth. Grâce à la femme de ménage de l’hôtel, elles accèdent à la chambre d’Hector où elles retrouvent des médicaments. Babeth identifie le traitement : il s’agit d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer. Blanche est bouleversée par cette découverte.

Au Mistral, Jules remarque que Steve fait grise mine. Steve lui reproche d’être allé voir son père pour lui parler de son abandon. Jules jure qu’il n’a rien dit de tel, mais Steve explose de colère. Jules tente de lui faire comprendre qu’il ne sait rien de Sébastien, mais Steve, remonté, lui ordonne de le laisser tranquille. Plus tard, Steve est avec Sébastien. Il regrette son altercation avec Jules, mais son père le rassure en lui disant qu’il a eu raison de dire ses vérités.

Apolline sollicite encore Steve pour réparer son ordinateur, mais il la remballe sèchement, affirmant qu’il n’est pas son « chien ». Apolline est choquée : il ne lui avait jamais parlé ainsi. Jules, témoin de la scène, explique que Sébastien a monté Steve contre eux en mentant. Apolline pense qu’il est temps de prévenir leurs mères.

Patrick, lui, a convoqué Idriss et Morgane pour leur annoncer les sanctions de l’IGPN concernant l’affaire des NAC : Idriss écope d’un blâme et de deux jours d’exclusion, tandis que Morgane reçoit seulement un avertissement. Idriss s’insurge contre cette différence de traitement, mais Patrick le recadre sèchement, rappelant que l’IGPN les surveille toujours dans l’affaire Carteron. Plus tard, Idriss confronte Morgane : il l’accuse d’avoir délibérément séduit Savina pour s’en tirer, et révèle qu’il l’a espionnée. Morgane est outrée. Idriss la menace : si elle les entraîne dans sa chute avec Samuel, elle le paiera cher.

La commandante Savina, quant à elle, rencontre Samuel pour l’interroger. Refusant l’assistance d’un avocat, Samuel subit son agressivité : elle l’accuse d’avoir couvert son beau-père et d’avoir utilisé l’opération de Léa comme prétexte. Bouleversé, Samuel se lève brusquement et se blesse au dos.

