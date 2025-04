Demain Nous Appartient du 9 avril : Marianne cible principale du maître chanteur ? (résumé + vidéo épisode 1918 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 9 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1918 de DNA – Marianne est la dernière victime en date du maître chanteur dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, Aurore s’interroge : et si elle était le lien entre toutes les victimes ?





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 9 avril 2025 – résumé de l’épisode 1918

Au commissariat, Aurore et Martin écoutent attentivement le témoignage de Marianne Delcourt. La mère de Chloé les prend de haut, elle reconnait avoir reçu une demande de rançon mais a refusé de cédé au chantage. Aurore et Martin regrettent qu’elle ne soit pas venue les alerter avant mais Marianne leur fait remarque que c’est ce que Victoire a fait et ça n’a rien changé !

Quand Marianne s’en va, Aurore émet une hypothèse : et si Marianne était le lien entre toutes les victimes ? Elle travaille avec Victoire, la soeur de Soraya et le père de Manon ! Martin peine à y croire…



Publicité





Les résultats concernant l’authenticité des vidéos réservent une surprise de taille aux enquêteurs. Au commissariat, Timothée remet sa lettre de démission à Martin. Et de son côté, Victor est sous le choc en découvrant le nouveau poste de Charles…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : la surprise de Timothée pour son départ ! (vidéo épisode du 11 avril)

VIDÉO Demain nous appartient du 9 avril – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.