Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Les 12 coups de midi du 9 avril 2025, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? – C’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ! Alors qu’Emilien poursuit son incroyable parcours, il pourrait décrocher sa 20ème étoile !





En effet, il ne reste plus que 4 cases qui devraient logiquemnt s’envoler ce mercredi midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







Les 12 coups de midi du 9 avril : Taylor Swift sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonce depuis plusieurs jours, c’est le visage de la chanteuse américaine Taylor Swift qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si Emilien fera un Coup de Maître afin de pouvoir proposer son nom !

Explications des indices :

– Amsterdam, Pays-Bas → le film « Amsterdam » de 2022 dans lequel Taylor Swift joue un petit rôle aux côtés de Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington.

– Oiseau bleu sur une branche → Elle a été découverte au Bluebird Café

– Pot au lait → Elle a fait une campagne publicitaire pour le lait

– Palette de peinture → Taylor Swift compare souvent l’écriture de chansons à la peinture : elle parle de « peindre avec des mots » et de « couleurs émotionnelles » dans ses interviews; et dans le clip de « Lover », l’esthétique rappelle des peintures impressionnistes avec des couleurs pastel et une ambiance romantique.

– Un cheval → Elle est passionnée d’équitation depuis l’enfance

– Le ballon de basket → Elle adore le basket

– Des santiags → Elle a débuté sa carrière en tant que chanteuse country



Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur TF1+ pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Emilien va décrocher cette étoile !