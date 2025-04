Demain Nous Appartient spoiler : Jack annonce une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 25 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jack va annoncer une grande nouvelle à Rayane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Rayane désespère, Jack a retrouvé le mystérieux inconnu qu’ils recherchaient !











Les lycéens poursuivent leur collecte de vêtements. Pourtant, depuis qu’une bague et une photo ont été retrouvées dans un pantalon, Jack et Rayane se sont lancés dans une quête pour retrouver leur propriétaire. Tandis que Rayane a choisi une méthode classique mais longue, Jack, plus astucieux et rapide, a réussi à identifier l’inconnu ! Il a utilisé une reconnaissance d’image sur internet à partir de sa photo et il a trouvé son profil sur un réseau social.

Il s’appelle donc Jimmy et il habite à Sète. Violette ne comprend pas ce qu’ils comptent faire maintenant…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1930 du 25 avril 2025 : Jack a retrouvé l’inconnu

