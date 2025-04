Demain Nous Appartient spoiler : Soraya avoue tout ! (vidéo épisode du 15 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Soraya va finalement passer aux aveux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est interrogée au commissariat en présence de Raphaëlle, Soraya raconte ce qui s’est réellement passé mercredi soir !











Elle reconnait qu’un homme cagoulé, certainement Arnaud Frémicourt, s’est présenté au rendez-vous fixé par le maître chanteur et leur a demandé encore plus d’argent. Victoire a refusé et lui a tenu tête, l’homme s’est mis à la violenter…

C’est là que Soraya a décidé d’intervenir, il a alors fait tomber Victoire à terre et a tenté d’étrangler Soraya ! Elle montre son hématome à Michaël Ferray…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1922 du 15 avril 2025 : Soraya passe aux aveux

