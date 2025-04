Plus Belle La Vie du 15 avril 2025 : Vanessa mal, Jean-Paul face à Léa qui... (résumé + extrait vidéo épisode 311 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 avril 2025 – résumé de l’épisode 311

Ulysse remarque que sa mère ne va pas bien. Sur la terrasse, il la trouve bouleversée. Vanessa lui explique qu’elle a passé une mauvaise nuit, incapable de dormir. Elle lui demande s’il a vu Hector, et il lui répond qu’il est déjà parti. Ulysse pense que sa mère devrait être heureuse pour Ophélie, mais Vanessa, visiblement mal, lui confie qu’Hector est loin d’être un saint.

Pendant ce temps, Hector retrouve Blanche, qui lui rend son carnet. Il est déçu qu’elle abandonne leur projet. En lui rendant une boucle d’oreille tombée du carnet, Blanche se montre curieuse, mais Hector change vite de sujet. Il l’interroge sur la rancune de Vanessa à son égard. Blanche finit par lui avouer qu’elle a harcelé Vanessa au collège.



Hector vient s’excuser auprès de Vanessa pour la veille. Elle lui dit qu’elle avait trop bu et n’a que peu de souvenirs. Elle affirme aller bien et lui demande des nouvelles de son livre. Hector avoue qu’il peine, surtout depuis que Blanche s’est retirée du projet. Il lui raconte le passé de harcèlement. Vanessa réagit froidement et lui lance qu’il peut écrire avec qui il veut, cela lui est égal.

Finalement, Blanche annonce à Luna qu’elle a décidé de collaborer avec Hector, soulignant le gros cachet qu’elle va toucher. De son côté, Vanessa fait signer à Ulysse l’avance pour le projet d’Hector, désormais en duo avec Blanche. Ulysse est surpris que cela ne la dérange pas. Il pense qu’Hector essaie de les réconcilier, et se réjouit de voir que Vanessa semble avoir tourné la page.

Au Mistral, Hector règle son addition à Thomas. Il reçoit un appel de Blanche : leur contrat est officiellement signé. Mais à son retour à table, il découvre que son sac a disparu… avec tous ses carnets de voyage ! Il annonce la nouvelle à Blanche. Ensemble, ils décident d’aller au commissariat. Désespéré, Hector pense que son livre ne verra jamais le jour. Blanche, pleine d’optimisme, lui rappelle qu’un célèbre romancier a réécrit toute son œuvre de mémoire. Elle l’assure qu’ils en sont capables, surtout qu’elle a tout lu et s’en souvient très bien.

Samuel passe voir Jennifer au cabinet médical. Il s’excuse pour le tapage causé la veille en rentrant ivre. Il revient des pompes funèbres : les obsèques auront lieu jeudi à Strasbourg, mais il ne compte pas y assister. Jennifer tente de le rassurer sur l’amour que sa mère lui portait, mais Samuel lui rappelle crûment qu’elle s’est suicidée devant lui.

Plus tard, lors d’un footing, Samuel est assailli par une vision de Fanny et Alix. Elles lui reprochent de s’apitoyer sur lui-même, lui rappelant qu’elles sont les vraies victimes.

Vadim, de son côté, fait le ménage chez sa mère. Elle ne comprend pas son silence prolongé et s’est sentie abandonnée. Elle lui demande qui est Nisma. Vadim lui explique que c’est une amie de la résidence. Inquiète, sa mère craint qu’il ne la laisse tomber pour cette fille. Vadim la rassure : il ne l’abandonnera jamais.

Dans la chambre de Nisma, Vadim et elle sont sous la couette. Elle se réjouit de leur rapprochement et du fait qu’il ait parlé de sa mère. Touchée, elle croit avoir franchi un cap avec lui. Mais Vadim lui avoue qu’il lui a menti pour qu’elle prenne soin de lui. Bouleversée, Nisma lui demande de partir. C’est fini entre eux.

À l’hôpital, Jean-Paul est au chevet de Léa, toujours inconsciente. En larmes, il lui demande quand elle reviendra. Et soudain, Léa ouvre commence à bouger les doigts et les yeux, elle lui murmure : « Mon amour ».

