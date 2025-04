Demain Nous Appartient du 15 avril : Soraya risque gros, Gabriel a une idée (résumé + vidéo épisode 1922 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1922 de DNA – Soraya est au plus mal ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et pour cause, le maître chanteur lui a envoyé une nouvelle vidéo où on la voit tirer sur Frémicourt !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 15 avril 2025 – résumé de l’épisode 1922

Une nouvelle vidéo falsifiée vient de tomber, et cette fois, elle est accablante. On y voit clairement l’avocate tirer sur un homme. Soraya le sait : cette fois, elle n’a plus aucune chance. L’image est bluffante de réalisme, et sa défense semble compromise. Gabriel et elle sont désemparés, conscients qu’ils font face à une situation désespérée. Soraya veut absolument payer le maître chanteur, qui lui réclame 10.000 euros. Mais Gabriel refuse cette idée, il veut prévenir la police ! Et pour l’instant, il ne veut rien dire à Victoire.

Face au maître-chanteur, Gabriel décide de reprendre le contrôle. Il décide de lui tendre un piège ! De son côté, Mona se permet toutes les audaces pour plaire à Joseph. Quant à Valentine, elle lutte avec elle-même… et son cœur vacille : doit-elle enfin baisser la garde ?



VIDÉO Demain nous appartient du 15 avril – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.