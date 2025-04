The Voice du 12 avril 2025 : quels talents continuent ? (résumé + replay des groupes)

Publicité





The Voice du 12 avril 2025, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée des groupes la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz attaquent l’étape inédite des groupes !











On débute avec l’équipe de Florent Pagny : il fait affronter Léa, Ankinee, Théadule, et Kylia. Elles chantent des chansons des Rita Mitsouko. Florent choisit de continuer avec Théadule.

Place ensuite à l’équipe de Zaz : Kenny, Neven, Léo, et Boï Patchivalo. Ils reprennent « La Bohème » de Charles Aznavour. Elle qualifie Neven.

On continue avec Vianney et Dixye, Kilonga, Miya, et Roxane. Ils chantent « Alibi » de Sevdaliza, Pabllo Vittar et Yseult. Il qualifie Miya et Kilonga.



Place à l’équipe de Patricia Kaas : elle oppose Athéna, Chris, Laelia, et Mickaël Kruz. Ils interprètent « Back to Black » d’Amy Winehouse. Elle qualifie Laelia.

On enchaine avec Florent Pagny et ses talents : Gabriel Nabi Gueye, Théo Bellanca, et Tifany B. Ils chantent « Proud Mary » d’Ike et Tina Turner. Il qualifie Gabriel Nabi Gueye.

Vianney envoie Charlie Rayon, Iman, Katleen, et Nawel sur « Aimer à mort » de Louane. Il qualifie Iman.

Place à Patricia Kaas. Elle choisit d’envoyer Héléna Hélia, Jessica, Julie, et Mickaël. Ils chantent « Un jour au mauvais endroit » de Calogero. Elle qualifie Héléna Hélia et Michaël.

On entraine avec Zaz et ses talents : Bry, Lisa Steinway, Rick et Tanaë. Ils chantent « Read All About It » » d’Emeli Sandé. Il qualifie Bry !

Dernier groupe dans l’équipe de Patricia Kaas : Charline, Marion, et Miranda Grace interprètent « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer. Elle qualifie Charline !

The Voice du 12 avril 2025, le replay

Cette soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 11ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 12 avril pour suivre la suite des groupes !