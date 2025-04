« Top Gun : Maverick » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (11 avril 2025)

Publicité





« Top Gun : Maverick », c’est le film avec Tom Cruise rediffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Joseph KOSINSKI et sorti en salles en 2022.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Top Gun : Maverick » : l’histoire

Après plus de trente ans passés parmi les meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine, Maverick continue de défier les limites en tant que pilote d’essai. Il refuse toute promotion, craignant de devoir renoncer au vol. Lorsqu’il est chargé de former un groupe de jeunes diplômés de l’école Top Gun, il retrouve Rooster, le fils de son ami disparu, Goose. Confronté à un avenir incertain et hanté par les erreurs du passé, Maverick devra affronter ses plus grandes peurs au cours d’une mission exigeant des sacrifices immenses.

Le casting

Avec Tom CRUISE (Pete Mitchell « Maverick »), Jennifer CONNELLY (Penny Benjamin), Miles TELLER (Bradley Bradshaw « Rooster »), Jon HAMM (« Cyclone »), Glen POWELL (« Hangman »), Lewis PULLMAN (Bob), Charles PARNELL (Warlock), Bashir SALAHUDDIN (Coleman), et Val KILMER (Tom Kasanzky « Ice »)



