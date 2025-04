Danse avec les Stars du 11 avril : le quart de finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 11 avril 2025, le prime 9 – Après l’élimination de Claude Dartois et Katrina Patchett la semaine dernière, place aux quarts de finale de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un septième couple quittera définitivement l’aventure aux portes de la demi-finale !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Danse avec les Stars, présentation du prime 9

Ce soir, ​chaque couple encore en compétition aura l’opportunité unique de partager la scène avec des troupes de danse renommées. Les performances mettront en avant des collaborations exceptionnelles avec des troupes ! Il y aura sur la piste de danse : une troupe de Bollywood, une troupe de flamenco, une troupe de stomp, les danseurs du Moulin Rouge et les acrobates du cirque Gruss.

Cette fusion entre les célébrités, leurs partenaires et ces artistes invités promet des numéros spectaculaires, mêlant différents univers artistiques pour offrir au public une soirée riche en émotions et en diversité culturelle.



Publicité





Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Lénie Vacher et Jordan

– Jungeli et Inè

– Adil Rami et Ana

– Mayane et Christophe

– Florent Manaudou et Elsa

– Julie Zenatti et Adrien

VIDÉO Danse avec les Stars du 11 avril 2025, la bande-annonce

vidéo à venir