« La folle histoire de Max et Léon » : l’histoire du film ce soir sur France 3 (11 avril 2025)

Publicité





« LLa folle histoire de Max et Léon », c’est le film encore un fois rediffusé ce soir sur France 3. Un film emmené par l’équipe du « Palmashow » mais qui met aussi en scène Florence Foresti, Kad Merad, Nicolas Maury, Catherine Hosmalin ou bien encore Sébastien Thoen.





A voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.tv







Publicité





« La folle histoire de Max et Léon » : l’histoire

Max et Léon, déguisés en soldats nazis, sont arrêtés par la Résistance française. Pour échapper au pire, ils entreprennent de raconter les péripéties invraisemblables qui les ont menés à cette situation. Originaires de Mâcon, ces deux orphelins abandonnés devant une église sont inséparables depuis l’enfance. À l’automne 1939, Léon accumule les conquêtes amoureuses pendant que Max enchaîne les échecs. Fêtards invétérés, paresseux et gaffeurs, ils passent leur temps à inventer des combines pour vivre sans efforts. Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, ils n’ont aucune intention de partir combattre et imaginent tous les moyens possibles pour être réformés, en vain. Envoyés au front à Charleville-Mézières, ils profitent d’un bombardement pour s’enfuir et tenter de regagner leur foyer. Experts en déguisements et en mensonges, ils se retrouvent embarqués dans une série d’aventures complètement loufoques, entre Londres, la Syrie et la France, ponctuées de dangers, de déguisements improbables et de retournements de situation.



Publicité





Le saviez-vous ?

– Le tandem du Palmashow, qui a coécrit le scénario, s’est glissé dans la peau des deux héros de cette comédie réalisée par Jonathan Barré, metteur en scène de leurs spectacles.

– Inspiré de nombreux films comme « La Grande Vadrouille », « Mais où est donc passée la septième compagnie ? » ou encore « Papy fait de la Résistance », « La folle histoire de Max et Léon » multiplie les références aux comédies avec Jean-Paul Belmondo et s’inspire du duo mythique Gérard Depardieu/Pierre Richard.

– Le film a réalisé 1,2 million d’entrées en salles

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.