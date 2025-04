« Tout le monde ment 4 » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (9 avril 2025)

Publicité





« Tout le monde ment 4 » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 9 avril 2025. C’est un téléfilm inédit que vous propose France 2 ce soir, avec Vincent Elbaz en tête d’affiche. Il s’agit de la suite de « Tout le monde ment 3 » diffusé la semaine dernière.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Tout le monde ment 4 » : l’histoire

Dans cet épisode, Verner se retrouve face au mystère qui entoure Isabelle, sa compagne. Celle-ci a changé d’identité pour fuir son mari et son père violents, Antonio Manotti, un homme protégé par le statut de témoin, et donc hors de portée de la justice. Lorsque Manotti retrouve Isabelle, il la fait arrêter pour enlèvement d’enfant et récupère la garde de Tom, leur fils. Mais Verner et son équipe des Affaires sensibles vont rapidement découvrir que Manotti est impliqué dans le meurtre récent de son ancien collaborateur, Cédric Delcroix, un trader corrompu. Bouleversé par cette enquête, Verner devra plus que jamais compter sur sa famille d’adoption pour prouver la culpabilité de Manotti et sauver Tom des griffes de son père abusif. Cependant, pourra-t-il pardonner à Isabelle d’avoir dissimulé son passé ?

« Tout le monde ment 4 », interprètes et personnages

Vincent Elbaz (Vincent Verner), Grégoire Colin (Antonio Manotti), Philippe Lefebvre (Commere), Mariama Gueye (Alice Mojodi), Joséphine De Meaux (Malory Servaz), Thomas Silberstein (Julien De Grève), Jackie Berroyer (Maximilien), Anne Girouard (Isabelle/Laura), Dylan Hawkes (Tom 14 ans), Félicien Juttner (Procureur Général Saussay), Léa Issert (Sam Mayeras), Pierre Desmaret (Monsieur de Grève), Yann Chermat (Cédric Delcroix)



