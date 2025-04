Tout le monde veut prendre sa place : coup de mou pour Joël avant la déprogrammation (19 avril 2025)

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 19 avril 2025 – Coup de mou pour Joël ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a signé sa 85ème victoire mais sans briller, avec seulement 13 points sur le questionnaire sur Saint Louis.











Heureusement pour Joël, son adversaire du jour n’était pas brillant et n’a fait que 8 points. Joël reste donc Champion, il totalise 71.200 euros de gains en 85 victoires. Et attention, il n’y aura pas « Tout le monde veut prendre sa place » dimanche pour cause de messe de Pâques.

Tout le monde veut prendre sa place du 19 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 19 avril 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv