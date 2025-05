Festival de Cannes : Joaquin Phoenix et Emma Stone attendus sur la Croisette, le programme du vendredi 16 mai 2025

Publicité





Ce vendredi 16 mai 2025, le Festival de Cannes 2025 entre dans sa quatrième journée avec une programmation riche en avant-premières, en glamour et en prises de position engagées. Joaquin Phoenix et Emma Stone sont attendus sur le tapis rouge ce soir pour la montée des marches du film « Eddington ».











🎬 « Eddington » d’Ari Aster : l’événement du jour

Le très attendu « Eddington », nouveau film du maître du thriller Ari Aster, sera projeté ce soir à 18h45 au Grand Théâtre Lumière. Ce western contemporain, situé en mai 2020 au Nouveau-Mexique en pleine pandémie, met en scène un affrontement tendu entre un shérif et le maire de la ville. Le casting est impressionnant : Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone et Austin Butler fouleront le tapis rouge pour défendre ce film en compétition pour la Palme d’or.

🎬 « Bono: Stories of Surrender »

A 22h15, place à la projection du documentaire « Bono: Stories of Surrender », qui retrace la vie du chanteur de U2. À travers ce documentaire, l’artiste se confie sur sa vie, sa famille, sa foi et son engagement, tout en revisitant les chansons emblématiques de U2 qui ont marqué son parcours et son héritage.



🎥 Autres projections à l’affiche

« Dossier 137 » de Dominik Moll, un thriller politique en compétition, sera projeté à 19h00 à la salle Licorne .

« La Misteriosa Mirada del Flamenco » de Diego Céspedes, présenté dans la section Un Certain Regard, sera diffusé à 16h30 à la salle Licorne .

« Arco » d’Ugo Bienvenu, une séance spéciale, est programmée à 19h15 à la salle Agnès Varda .

« La Ola » de Sebastián Lelio, en avant-première Cannes Première, sera projeté à 19h45 au théâtre Debussy .

🌙 Cinéma de la plage : « Duel au soleil »

À 21h30, le Cinéma de la plage propose une projection en plein air du classique « Duel au soleil » (1946) de King Vidor. Une occasion de (re)découvrir ce chef-d’œuvre du western sous les étoiles .

🎶 Soirée musicale : Kids Return et DJ Oil

La musique est également à l’honneur ce soir avec un concert live de Kids Return suivi d’un DJ set de DJ Oil. Ces performances s’inscrivent dans le cadre des événements musicaux du festival .

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site officiel du Festival de Cannes.