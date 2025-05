Elodie Fontan en deuil après le tournage du film « Anges & Cie »

Publicité





Le film Anges & Cie, attendu en salles ce mercredi, est chargé d’émotion pour Élodie Fontan. L’actrice, connue pour ses rôles dans « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » ou encore « Alibi.com », a confié au micro de Bernard Montiel sur RFM qu’elle a traversé une période douloureuse juste après la fin du tournage.











« J’ai perdu un tonton juste après le tournage de Anges & Cie. Je l’ai beaucoup vu sur le tournage, parce qu’on tournait juste à côté de chez lui« , a-t-elle raconté avec émotion. « C’est quelqu’un que j’aimais de tout mon cœur et il était très pressé de voir la sortie de ce film. Je sais que pour cette sortie de film, il sera mon ange gardien. »

L’actrice était aussi invitée de Télématin ce lundi et elle a confié qu’elle croit aux anges gardiens : « Moi j’y crois, je pense que cette idée est séduisante de ce dire qu’il y a quelque chose de plus fort qui nous guide et nous protège. Je pense que quand hélas on perd quelqu’un, il reste d’une certaine manière présent pour nous »

Synopsis de « Anges & Cie » : Paul et Léa n’auraient jamais dû se croiser. Pourtant, depuis leur rencontre, une attraction irrésistible les pousse l’un vers l’autre. Pour éviter que ces deux humains ne tombent amoureux, Raphaëlle et Gabriel, deux anges aux tempéraments radicalement opposés, sont contraints de faire équipe. Leur mission : rétablir l’ordre avant qu’il ne soit trop tard. Car en cas d’échec, Raphaëlle devra renoncer à sa précieuse promotion au rang d’archange, et Gabriel, ange dilettante, sera condamné à errer sur Terre pour l’éternité.



Un film signé Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan, Romain Lancry, Julien Pestel, Shirine Boutella, François Berléand, Zabou Breitman, Simon Astier, et Joséphine Drai.

VIDÉO bande-annonce de « Anges & Cie »