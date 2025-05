Ici tout commence du 5 mai : Hortense et Vic quittent l’institut ! (résumé + vidéo épisode 1168 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1168 – C’est le départ de Vic et Hortense qui vous attend ce lundi soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour Hortense, il s’agit d’un départ définitif !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 5 mai – résumé de l’épisode 1168

Hortense Rochemont a fait un choix bouleversant : elle quitte l’Institut pour accompagner sa sœur à Bordeaux, où cette dernière doit se faire opérer et suivre son traitement contre son cancer du sein. Une page se tourne. Aujourd’hui marque leur ultime journée au sein de l’Institut, un lieu chargé de souvenirs. Pour les sœurs Rochemont, cette journée doit être douce, intime, précieuse.

Mais Mehdi et Enzo, refusant de les laisser partir sans célébrer leur lien, proposent une grande fête d’adieu. Un projet qui laisse Hortense de marbre. Ce qu’elle désire, ce n’est pas le bruit ni les projecteurs… mais simplement un moment sincère, à l’abri de l’agitation, pour savourer jusqu’à la dernière seconde ce qu’elles s’apprêtent à quitter.



Publicité





À l’Institut, Leroy est en ébullition, consumé par une colère silencieuse qui ne demande qu’à éclater. Pendant ce temps, Teyssier prend tout le monde de court en adressant une proposition inattendue à Enzo et Mehdi…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim rattrapé par son passé et menacé ! (vidéo épisode du 7 mai)

Ici tout commence du 5 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.