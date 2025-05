Les Flammes : la cérémonie à suivre ce soir sur W9 (liste des nommés, 13 mai 2025)

Publicité





Les Flammes 2025, nominations et palmarès – La cérémonie des Flammes 2025, dédiée à la musique urbaine française, se tiendra ce soir, mardi 13 mai 2025, à La Seine Musicale. Organisée par les médias Yard et Booska-P en partenariat avec Spotify, cette troisième édition met en lumière les artistes du rap, du R&B et de la « Nouvelle Pop ». L’événement sera diffusé en différé sur W9 à partir de 23h, ainsi qu’en direct sur la chaîne YouTube de Booska-P et sur Twitch via les chaînes de de DVM Medja, HamzaKerdaloco et Anyme.











Créée en 2023, la cérémonie des Flammes vise à pallier la sous-représentation des musiques urbaines dans les grands médias et autres cérémonies musicales. Elle récompense non seulement les artistes, mais aussi les labels, producteurs et compositeurs qui contribuent à la richesse de la scène urbaine française.

Les lauréats sont déterminés à 50 % par les votes du public et à 50 % par un jury paritaire composé de professionnels de l’industrie musicale, de journalistes et de personnalités publiques. Le processus de vote se déroule en trois étapes : soumission des candidatures, pré-sélection par des experts, puis vote final via une plateforme en ligne utilisant un système de duels non éliminatoires. Ce mécanisme permet de donner une chance équitable aux artistes émergents face aux têtes d’affiche.

Les Flammes 2025, la liste des nommés

Flamme de l’album de l’année

A LA VIE A LA MORT, SDM

BDLM VOL. 1, Tiakola

Pyramide 2, Werenoi



Flamme de l’album rap de l’année

A LA VIE A LA MORT, SDM

Chambre 140, PLK

Pyramide 2, Werenoi

Flamme de l’album Nouvelle Pop de l’année

BDLM VOL. 1, Tiakola

HÉRITAGE, Dadju & Tayc

LE NORD SE SOUVIENT : L’ODYSSÉE, GIMS

Flamme du morceau de l’année

4 Kampé, Joé Dwèt Filé

Cartier Santos, SDM

Dolce Camara, Booba feat. SDM

Hypé, Aya Nakamura feat. Ayra Starr

J’crois qu’ils ont pas compris, Leto

MANON B, Tiakola, Ryflo & Oskoow

Monaco, Guy2bezbar

NANANI NANANA, Gazo

Position, Franglish

SPIDER, GIMS & DYSTINCT

Flamme du morceau performance rap

D BLOCK AFRIQUE, Dinos, Jolagreen23 & La Mano 1.9

I’M SORRY, La Mano 1.9

Prequel, SCH

Flamme du morceau R&B

Merci à mon ex, Joé Dwèt Filé

RESTE-LÀ, Tiakola, RnBoi & Monsieur Nov

SOLD OUT !, Dadju & Tayc

Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine

Boucan, Keblack feat. Franglish

Position, Franglish

YOROBO DRILL ACTE 3, Himra

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne

4 Kampé, Joé Dwèt Filé

CHIC, Bamby & Maureen

Dembow Martinica, Meryl & DJ Tutuss feat. Lamasa, Jozii, Noelia, Shannon & Yozo

La Flamme du featuring de l’année

Alpha, Damso & Kalash

Dolce Camara, Booba feat. SDM

PONA NINI, Tiakola, Genezio & Prototype

La Flamme du featuring européen et/ou international de l’année

Bolide Noir, Central Cee & JRK 19

Hypé, Aya Nakamura feat. Ayra Starr

MANON B (Brazilian Remix), Tiakola, Ryflo, Oskoow & MC Cebazinho

La Flamme de l’artiste féminine

Aya Nakamura

Eva

Lala &ce

Le Juiice

Maureen

Merveille

Meryl

Ronisia

Shay

Yseult

La Flamme de l’artiste masculin

Booba

Franglish

GIMS

Guy2bezbar

Joé Dwèt Filé

PLK

SCH

SDM

Tiakola

Werenoi

La Flamme de la Révélation féminine

Clara Charlotte

Denden

Theodora

La Flamme de la Révélation masculine

Bouss

Jolagreen23

La Mano 1.9

La Flamme du/de la compositeur/compositrice

Boumidjal X

Maxalaguitare & Senyaupiano

Young Bouba

La Flamme du clip de l’année

6G, Booba

Chrome, Damso

Stigmates, SCH

La Flamme du concert de l’année

Dadju & Tayc – Héritage – The Live Session, à l’Accor Arena

Kaaris Or Noir – Les 10 Ans, à l’Accor Arena

Shay, au Zénith de Paris

La Flamme de la Révélation scénique de l’année

Maureen

Shay

Zamdane

La Flamme de la cover d’album de l’année

BDLM Vol. 1, Tiakola

JVLIVS III : Ad Finem, SCH

KINTSUGI, Dinos