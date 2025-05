The Power du 13 mai : Robin sera-t-il démasqué ? Qui aura le contre-pouvoir ? (résumé, spoiler + replay épisode 27)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 27 du mardi 13 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 27 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Manon décide de faire confiance à Mélanie : elle désigne Jessica et Vivian comme étant les Power Players !











Publicité





Manon et Robin sont donc sauvés, Jessica et Vivian sont éliminés. Jessica présente ses excuses à Robin, qui se sent trahi. De son côté, Vivian est déçu et sa trahison a du mal à passer pour Giovanni.

Delta réunit tous les joueurs pour la cérémonie de désignation du Power Player. Et c’est finalement Robin qui est le Power Player ! Il hurle comme l’a fait Manon juste avant lui, personne ne le prend au sérieux. Mais quand il revient, certains le trouvent stressé !

A la fin de la cérémonie, Delta a déjà une annonce à faire : le Power Player a déjà fait un choix. Il y a 4 joueurs maudits : Cindy, Maxence, Manon, et Robin. Ils sont enfermés dans le triangle maudit et privés d’enquête ! Robin a choisi par stratégie de se désigner. Manon pense que le Power Player est parmi eux mais elle ne pense pas que ça soit Robin.



Publicité





Robin, en confiance car personne ne le soupçonne, ne dit rien à son alliée, Nathalie.

Delta réunit tout le monde pour une grande annonce : le contre-pouvoir de la semaine est encore plus puissant et diabolique que les précédents ! Il s’agit du vol du pouvoir ! Chaque joueur pourra accéder à l’antichambre du contre-pouvoir quand il pensera avoir démasqué le Power Player. En cas de succès, le joueur prendra la place du Power Player et celui-ci deviendra cible ! En cas d’erreur, le joueur qui se trompe deviendra cible !

Spoiler : qui activera le contre-pouvoir ?

Dans l’épisode de mercredi, place à un jeu pour remporter un indice sur le Power Player. Et cette fois, il se remporte collectivement ! Et Nathalie, qui passe la dernière, décide de piper le jeu ! Son comportement étonne les autres. Sans surprise, les joueurs ne remportent pas l’indice ! Et Delta annonce qu’un player a activé le contre-pouvoir ! On saura son nom dans l’épisode de jeudi.

The Power, le replay du 13 mai

Si vous avez manqué l’épisode 27 ce mardi 13 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 14 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.