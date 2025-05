Tennis Rome : Fils / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Rome ATP – le match Fils / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome se poursuit aujourd’hui et le français Arthur Fils affronte l’allemand Alexander Zverev.





Un match à suivre ce soir à partir de 19h50 sur Eurosport.







Ce soir, au Masters 1000 de Rome, un duel captivant oppose le Français Arthur Fils à l’Allemand Alexander Zverev en huitième de finale. Ce match promet un affrontement intense entre deux joueurs en grande forme sur terre battue.



À 20 ans, Arthur Fils est devenu le nouveau numéro 1 français en 2025, grâce à une série de performances impressionnantes. Il a atteint les quarts de finale à Indian Wells et Miami, battant notamment Alexander Zverev en trois sets lors de leur dernier affrontement en mars . Fils a également remporté son premier ATP 500 à Hambourg en juillet 2024, en dominant Zverev en finale après un combat de plus de 3h30 . Son jeu explosif et sa combativité font de lui un adversaire redoutable.

Classé numéro 2 mondial, Alexander Zverev est un habitué des grands rendez-vous. Vainqueur du Masters 1000 de Rome en 2017 et 2024, il excelle sur terre battue . En 2025, il a atteint la finale de l’Open d’Australie, confirmant sa régularité au plus haut niveau . Zverev cherchera à prendre sa revanche sur Fils après sa défaite à Miami, en s’appuyant sur son service puissant et son expérience.

Ce troisième affrontement entre Fils et Zverev en moins d’un an s’annonce palpitant. Le Français tentera de confirmer sa progression face à un adversaire expérimenté, tandis que l’Allemand voudra réaffirmer sa suprématie. Le match est prévu en soirée sur le court central du Foro Italico.

ATP Rome le match Fils / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 19h50.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

