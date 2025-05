Meurtres au paradis du 5 mai : lancement de la saison 14 ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 5 mai 2025 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 inédit de la saison 13 intitulé « La lettre anonyme ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 5 mai 2025, l’épisode inédit « L’armoire des scellés »

Benjamin Brice avait choisi de s’éloigner du passé trouble de sa famille, en embrassant une carrière dans la police. Mais alors qu’il se rendait à vélo à son tout premier jour de service au commissariat d’Honoré, il est retrouvé mort sur le trajet. En route pour l’aéroport, Mervin aperçoit la scène de crime et s’arrête en reconnaissant ses collègues sur place. Incapable de rester à l’écart, il décide de s’impliquer dans l’enquête — d’autant qu’un détail troublant laisse penser que cette mort n’a rien d’accidentel…

Avec Michelle Greenidge (Paulette Brice), Mark Holden (Damon Clarke), Stephen Odubola (Karlus Brice), Anthony J. Abraham (Agent Benjamin Brice), Tobi Bakare (Sergent JP Hooper)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 14

L’inspecteur intérimaire Mervin Wilson ne rêve que d’une chose : quitter la moiteur tropicale de Sainte-Marie pour retrouver sa vie londonienne, entre pintes de bière et soirées foot. Mais les meurtres s’enchaînent à un rythme troublant — comme si quelqu’un voulait l’empêcher de faire ses valises ! À cela s’ajoute le décès inexpliqué de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, et qu’il refuse de considérer comme un simple accident. Et comme si cela ne suffisait pas, des bouleversements secouent le commissariat d’Honoré : un nouvel agent débarque dans la tension, tandis qu’un membre emblématique de l’équipe songe à partir…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.