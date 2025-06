Ici Tout Commence spoiler : la fausse bonne idée de Tom !... (vidéo épisode du 2 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tom est décidément prêt à tout pour parvenir à ses fins dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va aller jusqu’à utiliser la vie de Malik !











En effet, face à une jeune femme de l’institut, Tom prétend être en couple libre pour draguer… Et elle n’est pas la première à qui il fait le coup ! Face à Malik et Gary, Tom montre le nombre de numéros de téléphones qu’il a réussi à obtenir de cette façon. Sauf que quand il appelle le premier, c’est un faux numéro et pour le suivant, il se grille tout seul en se trompant de prénom !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1210 du 2 juillet 2025, Tom utilise Malik pour draguer

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.