C dans l’air du 30 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 30 juin 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 30 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Une canicule intense touche presque toute la France : 84 départements, représentant 88 % de la population, sont en vigilance orange. Le pic est attendu en milieu de semaine avec jusqu’à 41 °C et des nuits très chaudes. Face à cette situation, une cellule de crise s’est tenue dimanche. Le gouvernement appelle les entreprises à protéger leurs salariés et les écoles peuvent autoriser les absences : 200 établissements sont fermés partiellement ou totalement.

Le Premier ministre appelle à la vigilance, notamment pour les personnes fragiles. La canicule aggrave aussi la sécheresse : 25 départements sont en alerte, dont 10 au niveau de crise. Le risque d’incendie est élevé, comme l’a montré un feu déclenché dans l’Aude.



Publicité





Il s’agit de la 50e vague de chaleur depuis 1947, la 33e du XXIe siècle, amplifiée par le réchauffement climatique. Les météorologues, très sollicités, font face à des attaques sur les réseaux sociaux, parfois violentes. Certains envisagent de fermer leurs comptes.

À cela s’ajoute l’enjeu du littoral méditerranéen : aux Saintes-Maries-de-la-Mer, très exposée à l’érosion et à la montée des eaux (jusqu’à 6 mm/an), la stratégie actuelle reste défensive. Mais les scientifiques alertent : la mer pourrait monter de 40 à 70 cm d’ici 2100.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 30 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.