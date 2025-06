Ici Tout Commence spoilers : le père du bébé de Kelly dévoilé, des retours, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 18 juillet 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, on peut vous dire que le père du bébé de Kelly est dévoilé : il s’agit de Souleymane ! Laetitia et Antoine vont débarquer et se retrouver à l’hôpital. L’heure de l’accouchement est-il déjà arrivé pour la jeune femme ?

Pendant ce temps là, Joséphine est déjà de retour à l’institut. Et Teyssier réunit la brigade des majors pour se rendre au sein de l’école de Castelmont pour le concours. Le directeur de l’institut Auguste Armand compte bien aller chercher la victoire !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 juillet 2025

Lundi 14 juillet 2025 (épisode 1218) : Pour Kelly, Souleymane a le beau rôle. En service, Jasmine hausse le ton. A la ferme, Stanislas a la chair de poule.



Publicité





Mardi 15 juillet 2025 (épisode 1219) : Au restaurant éphémère, Kelly et Souleymane font l’autruche. Chez Teyssier, Bérénice perd du terrain. De leur côté, Claire et Olivia accordent leurs violons.

Mercredi 16 juillet 2025 (épisode 1220) : Laetitia arrive après la bataille. Pour sa part, Stanislas reprend du poil de la bête. A L’institut, Claire et Olivia jouent des coudes.

Jeudi 17 juillet 2025 (épisode 1221) : A l’hôpital, Antoine et Laetitia préparent le terrain. Face à Tom, Joséphine joue le jeu. De son côté, Teyssier a la main lourde.

Vendredi 18 juillet 2025 (épisode 1222) : Antoine et Laetitia collent aux basques de Kelly et Souleymane. Face à la brigade des majors, Teyssier resserre les boulons.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Kelly enceinte, Lionel est-il le père ? (vidéo épisode du 2 juillet)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 30 juin au 4 juillet 2025 en cliquant ICI

du 7 au 11 juillet 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici