Wimbledon : Alcaraz / Fognini en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Wimbledon 2025 tennis – Alcaraz / Fognini en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon débute ce lundi 30 juin 2025. Le double tenant du titre Carlos Alcaraz affronte l’italien Fabio Fognini au premier tour.





A suivre cet après-midi à partir de 14h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et double tenant du titre, débute aujourd’hui sa campagne à Wimbledon face à Fabio Fognini, ancien top 10 aujourd’hui 130e mondial. À seulement 22 ans, Alcaraz vise un troisième sacre consécutif sur le gazon londonien, ce qui le placerait déjà parmi les plus grands de l’ère moderne. Invaincu sur gazon cette saison, l’Espagnol arrive en pleine confiance après son titre à Queen’s, et sera le grand favori sur le Court Central.



En face, Fognini, 38 ans, dispute probablement l’un de ses derniers Wimbledon et espère créer la surprise grâce à son expérience et son jeu imprévisible. Mais l’Italien peine à enchaîner cette saison et reste sur plusieurs défaites sur gazon. Le match s’annonce donc déséquilibré sur le papier, mais la créativité de Fognini pourrait offrir quelques échanges spectaculaires au public londonien.

Alcaraz / Fognini en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Alcaraz / Fognini, premier du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.