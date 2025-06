Plus Belle La Vie spoilers : Jennifer lâche Samuel, les résultats du bac, des retours, les résumés jusqu’au 4 juillet 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 4 juillet 2025 – Que va-t-il se passer début juillet dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire que Samuel est entrain de sombrer. Ses proches le confrontent et Jennifer décide finalement de rompre. Samuel va de plus en plus mal…

De son côté, Babeth est perdue entre son amour pour Patrick et sa relation avec Mathieu. Elle se confie à Luna.



Publicité





Pour Thomas et Zoé, il est l’heure des résultats du bac… Quant à Blanche et Hector, ils sont de retour et Blanche espère encore réussir à le faire changer d’avis.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 (épisode 365) : L’heure de la confrontation a sonné entre Samuel et ses proches. De son côté, Babeth fait face à un dilemme et s’en confie à son amie, Luna. Au bar du Mistral, Aya a peut-être une solution pour Thomas, qui peine à recruter pour la saison.

Mardi 1er juillet 2025 (épisode 366) : La présence d’un nouveau voisin au Pavillon des fleurs pourrait bien ébranler la sérénité du lieu. A la résidence, l’arrivée d’un nouveau jeune homme vient raviver de vieilles rancœurs. Un duel effréné de commerçants prend place au Mistral : que le meilleur gagne !

Mercredi 2 juillet 2025 (épisode 367) : Samuel est au plus mal et ne parvient pas à accepter la décision de Jennifer. Ophélie, quant à elle, décide de venir en aide à Aya, mais sa rivale décide d’ajouter son grain de sel. Chez les Nebout, Léa complimente sa mère quant à la stabilité de son couple.

Jeudi 3 juillet 2025 (épisode 368) : Grâce à l’aide de son cousin, Samuel décide d’assumer les conséquences de ses actes. De son côté, Apolline prend les choses en mains pour aider Aya, n’en déplaise à Ophélie. Blanche, quant à elle, continue d’espérer qu’Hector revienne sur sa décision.

Vendredi 4 juillet 2025 (épisode 369) : Malgré la sollicitude des personnes qui l’entourent, Samuel continue de mentir. Les résultats du bac tombent pour Zoé et Thomas ! Chez les Boher, Jean-Paul a bien du mal à comprendre les changements d’humeur de son adolescente…

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :