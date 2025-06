« Portée disparue en croisière » : votre téléfilm inédit ce 10 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Portée disparue en croisière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Portée disparue en croisière ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Portée disparue en croisière » : l’histoire, le casting

Theresa s’apprête à partir pour une grande croisière avec son mari, Ian. Alors qu’ils espèrent passer un séjour paisible et agréable, tout bascule lorsque Theresa disparaît mystérieusement du navire. Quelques jours plus tard, la police retrouve son corps sans vie et conclut à une chute accidentelle par-dessus bord. Mais sa nièce Olivia pressent qu’il ne s’agit pas d’un simple accident et soupçonne un crime. Déterminée à élucider la vérité, la jeune journaliste décide de mener sa propre enquête.



Avec : Skye Coyne (Olivia), Matthew Pohlkamp (Ian), Ryan Carnes (Colin), Carly Reeves (Theresa)

Et à 15h50 « Meurtre en croisière » (rediffusion)

Sadie Woodford, chanteuse à succès, songe sérieusement à mettre un terme à sa carrière, épuisée par la pression constante et le rythme de vie qu’elle impose. Pour prendre du recul et faire le point, elle embarque pour une croisière en compagnie de son agent et de ses deux proches partenaires. Mais ce séjour censé lui offrir une parenthèse loin des projecteurs va rapidement prendre une tournure inattendue.

Avec : Sarah Jane Morris (Kara), Charles Mesure (Bill), Jason Faunt (Le capitaine Jimmy), Chris Gann (Le shérif Klock), Mea Wilkerson (Sadie Woodford)