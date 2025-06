Plus belle la vie spoiler : Apolline se réveille, Chloé trahit Luna ! (11 juin 2025)

Publicité





Apolline a eu beaucoup de chance et elle va se réveiller à l’hôpital demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 22 juin 2025, Apolline se réveille alors qu’Ulysse Kepler est à son chevet avec Morgane.











Et alors que Jean-Paul vient interroger Apolline et qu’elle s’apprête à tout raconter, Ulysse intervient. Il dit être l’avocat d’Apolline et assure qu’elle n’est pas encore en état de témoigner. Jean-Paul s’en va, Apolline remercie Ulysse, qui lui assure qu’elle n’est qu’une victime et que son témoignage n’est pas urgent…

Au commissariat, Augustin avoue tout et couvre Apolline en affirmant qu’elle n’était pas avec lui au moment du tir dans la forêt.



De son côté, Chloé va trahir Luna… Elle surprend une collecte de médicaments au Pavillon des Fleurs, qui sera ensuite donnée au cabinet médical. Et en fin de journée, Adrien, son ex, observe Babeth et Mathieu avec les cartons de médicaments… Il attend que Babeth soit seule après le départ de Mathieu… Chloé l’a donc prévenu pour les médicaments !