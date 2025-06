Ça commence aujourd’hui du 10 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 juin 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Faux commerciaux, faux banquiers : ils ont été arnaqués ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 10 juin 2025 à 13h55 « Faux commerciaux, faux banquiers : ils ont été arnaqués » (rediffusion)

Pierre n’aurait jamais pensé être victime de deux arnaques coup sur coup. La première, orchestrée par un faux conseiller bancaire au téléphone, lui coûte 11 500 €. La seconde, survenue peu après, implique une fausse agence de placements promettant des taux d’intérêt attractifs, à qui il confie 14 500 €. Ébranlé et envahi par la honte, Pierre mettra longtemps avant de réussir à en parler à ses proches. Un témoignage bouleversant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Cet exil qui a tant marqué leur enfance » (rediffusion)

Ce numéro inédit a pour thème l’exil. Faustine Bollaert, accompagnée d’experts, accueille sur son plateau deux femmes artistes unies par une histoire commune marquée par le déracinement. Sylvie Vartan revient sur son arrivée à Paris en 1952, quittant sa Bulgarie natale à bord de l’Orient Express, et évoque ses premières impressions ainsi que son adaptation à une nouvelle langue et culture. Macha Méril, quant à elle, issue de la noblesse russe et née au Maroc, partage les souvenirs de son arrivée en France à l’âge de 8 ans, vécue comme un véritable exil.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

