Secret Story : plus de live, nominations, éliminé, ce qui vous attend la semaine prochaine !

Qu’est-ce qui vous attend la semaine dans Secret Story ? Après une première semaine placée sous le signe de la découverte et des premières alliances, les choses sérieuses commencent pour les habitants de la Maison des Secrets.











Les premières nominations mardi, un premier éliminé jeudi

Dès mardi soir, à la fin de la quotidienne sur TFX, les premières nominations de la saison auront lieu. Une étape redoutée par les candidats, mais incontournable dans l’aventure.

Les téléspectateurs auront alors 48 heures pour voter pour leur candidat préféré parmi les nommés. Suspense garanti jusqu’au prime de jeudi soir, diffusé en direct dès 21h sur TFX, où le tout premier habitant quittera l’aventure. Ce sera également l’occasion de revenir sur les premiers jours de cohabitation, les stratégies déjà en place, et les secrets qui commencent peu à peu à se dévoiler.

Bientôt plus de live sur TF1+ Premium ?

Côté live, les fans restent sur leur faim. Pour l’instant, les images en direct de la maison ne sont disponibles que chaque soir de 21h à minuit. Mais une évolution pourrait être envisagée. Ce matin, Christophe Beaugrand, fidèle animateur de l’émission, a pris la parole sur Instagram : « Vous êtes nombreux à réclamer plus de live, je vais encore demander à la chaîne et à la prod. » Un message qui ravive l’espoir des plus passionnés, désireux de suivre les habitants également en journée.



Une chose est sûre : cette seconde semaine s’annonce cruciale. Entre les premières tensions, les stratégies qui se dessinent et l’élimination à venir, Secret Story promet de tenir toutes ses promesses.