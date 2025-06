13h15 le dimanche du 15 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 15 juin 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Rose Valland, l’héroïne de l’ombre ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 15 juin 2025 : Rose Valland, l’héroïne de l’ombre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistante Rose Valland a discrètement surveillé les activités nazies au musée du Jeu de Paume, où étaient entreposées des œuvres d’art spoliées. Héroïne longtemps restée dans l’ombre, son engagement a permis la récupération de plus de 60 000 tableaux.

Sous l’Occupation, le musée du Jeu de Paume, situé dans le jardin des Tuileries, devient un centre névralgique du pillage artistique orchestré par les nazis. De nombreux collectionneurs et marchands d’art, comme Paul Rosenberg — grand-père d’Anne Sinclair —, voient leurs œuvres saisies et stockées dans ce lieu. Rose Valland, alors attachée de conservation, se retrouve en première ligne. Dans la plus grande discrétion, elle consigne de précieuses informations sur les œuvres transitant par le musée.



Une mission à haut risque

Tandis que les Allemands occupent Paris, le musée devient le siège de l’organisme central chargé des spoliations. Jacques Jaujard, directeur du Louvre, confie à Rose Valland la périlleuse mission d’espionner les mouvements des caisses contenant les œuvres volées, afin d’en suivre la trace jusqu’en Allemagne. Elle accepte cette tâche avec courage, au risque de sa vie.