« Une amitié dangereuse » du 25 juin 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

« Une amitié dangereuse » au programme TV du mercredi 25 juin 2025 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Une amitié dangereuse ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 25 juin 2025

Épisode 3 : Devenue duchesse de Chevreuse, Marie succombe au charme trouble du comte de Holland, proche du duc de Buckingham, lui-même ambassadeur extraordinaire du roi d’Angleterre en France. Animée par un désir de vengeance envers Louis, elle prend le risque de susciter la jalousie royale en rapprochant Anne d’Autriche et Buckingham. Mais la situation lui échappe, et le scandale qui éclate compromet gravement les relations franco-anglaises. Pour apaiser les tensions, le duc et la duchesse de Chevreuse sont envoyés en mission diplomatique en Angleterre. Là, le couple se déchire, tandis que la passion de Marie pour Holland ne fait que grandir.

Épisode 4 : Marie, duchesse de Chevreuse, découvre avec amertume le véritable visage du comte de Holland, son amant. Désenchantée, elle trouve pourtant un nouvel élan dans la lutte politique. Elle s’oppose fermement au projet de la reine mère, qui souhaite voir son fils cadet, Gaston d’Orléans, se marier et assurer une descendance, menaçant ainsi la position déjà fragile d’Anne, toujours sans héritier. Marie défie également l’autorité grandissante du cardinal de Richelieu et entraîne dans son sillage un jeune prétendant passionné, prêt à tout pour la conquérir : le comte de Chalais.



« Une amitié dangereuse » – rappel du synopsis

Une amitié dangereuse retrace le lien puissant qui unit deux jeunes femmes aux tempéraments opposés : Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes puis de Chevreuse, vive, audacieuse et éprise de liberté, et Anne d’Autriche, reine de France, réservée et pudique, mariée trop tôt à un roi distant, Louis XIII, dont l’indifférence la plonge dans une profonde mélancolie. Dans un premier temps, Marie s’emploie inlassablement à rapprocher le couple royal…

Le casting

Avec Kelly Depeault (Marie de Rohan), Stephanie Gil (Anne d’Autriche), Jérémy Gillet (Louis XIII), Stanley Weber (Duc de Chevreuse), Arthur Dupont (Duc de Luynes), Clémentine Poidatz (Louise de Conti), Raïka Hazanavicius (Elen), Grégoire Colin (Le Cardinal Richelieu), Jack Laskey (Comte de Holland), Freddie Dennis (Duc de Buckingham), Loup Pinard (Comte de Chalais), Florian Lesieur (Gaston d’Orléans)

Et la participation de Marie Bunel (Madame de Montmorency), Patrick d’Assumçao (Ornano) et Maya Sansa (Marie de Medicis)