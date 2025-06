Grey’s Anatomy du 25 juin 2025 : le final de la saison 21 ce soir sur TF1

Publicité





Grey’s Anatomy du 25 juin 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 diffuse le final de la saison 21 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Publicité





Grey’s Anatomy du 25 juin 2025 : vos deux épisodes de ce soir

« Quelques mots d’amour » : Le mariage de Jo et Link approche à grands pas, tout comme l’arrivée de leurs invités. De leur côté, Teddy et Owen croisent un visage familier venu chercher des soins. Pendant ce temps, Lucas et Simone se heurtent à un désaccord concernant la prise en charge d’un patient dont l’état se dégrade.

« Et si c’était le dernier jour… » : Les internes se réjouissent à l’idée de passer en deuxième année de résidence. Mais une urgence médicale éclate au bloc opératoire, mettant en péril plusieurs vies au cœur de l’hôpital.



Publicité





Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)