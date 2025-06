Top Chef du 25 juin 2025 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 25 juin 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre la demi-finale de la saison 16 de « Top Chef ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Top Chef du 25 juin 2025, le programme de la demi-finale

Place à une demi-finale placée sous le signe de la stratégie et de la créativité ! Cette fois, ce sont les candidats eux-mêmes qui dictent les règles : chacun des trois demi-finalistes – Quentin, Charlie, et Grégoire – proposera une épreuve aux deux autres, en choisissant un thème culinaire qui le passionne… mais qui pourrait bien désarçonner ses adversaires.

Au menu des épreuves :

– Le trompe-palais : un défi sensoriel et inventif qui bouscule les repères.

– L’œuf mollet frit : un exercice de haute précision, où la technique est reine.

– Les condiments : ces accompagnements souvent discrets devront devenir les véritables vedettes de l’assiette.



À chaque épreuve, les chefs de brigade, accompagnés du chef doublement étoilé Alexandre Gauthier, établiront un classement. Et au terme de ces trois duels culinaires, nous connaîtrons les deux finalistes de cette saison exceptionnelle… au bout de laquelle une étoile pourrait bien briller.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.