Ici Tout Commence spoiler : Carla ou Jasmine, qui sera la marraine du bébé ? (vidéo épisode du 18 juillet)

Ici tout commence spoiler – C’est ce soir que Kelly va donné naissance à son fils dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Le bébé de Kelly et Souleymane, Eloi, va faire la joie de Laetitia et Antoine. Mais qui seront les parrain et marraine ?











Dans quelques jours, si Lionel a officiellement été désigné comme le parrain du petit garçon, Carla est persuadée d’être choisie pour être sa marraine… Sauf que personne ne lui en a parlé ! Coline et Gaspard pensent que ça sera plutôt Jasmine, la meilleure amie de Kelly. Il n’en fallait pas plus pour vexer Carla !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1222 du 18 juillet 2025, qui sera la marraine du bébé ?

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.